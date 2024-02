Volley femminile | Conegliano e Milano per completare l’opera nel ritorno dei quarti di Champions Scandicci vuole “ribaltare” l’Eczacibasi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tris di sfide da brivido per le tre squadre italiane impegnate nelle gare dideidi finale dellaLeaguehanno vinto in trasferta, rispettivamente contro Lodz e Vakifbank la gara di andata 3-1 e dunque sono a due set dalla qualificazione alla semifinale, mentre per, sconfitto 2-3 sul campo del, servirà una vittoria 3-0 o 3-1 per il passaggio del turno o 3-2 per trascinare la squadra turca al Golden Set. Situazione di grande favore, dunque, per le squadre italiane che però non possono permettersi di abbassare la guardia perché di fronte hanno vere e proprie corazzate ma la possibilità di trovare tre squadre di casa nostra su quattro semifinaliste diè ...