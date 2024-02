Ultimato restauro al Caffè Contarena Le FOTO

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilè pronto a riaprire le sue storiche porte in vetro. Sono stati ultimati anche gli ultimi lavori die presto partirà la gara per l’affidamento del servizio. “Con gli interventi appena ultimati, gli spazi interni delhanno finalmente riacquisito lo splendore originale. Abbiamo operato come era doveroso, restituendo in maniera filologica la luce e i colori originali di un luogo unico, simbolo della città di Udine. Ora la parola spetta agli operatori privati affinché le sue porte si aprano alle cittadine e ai cittadini, con un servizio e un’immagine assolutamente all’altezza”, ha spiegato l’Assessore al Patrimonio Gea Arcella. Grazie alconcluso lo scorso 19 febbraio, in ottemperanza alle indicazioni della Soprintendenza, sono state ripristinate le ...