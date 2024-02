Truzzu si prende la responsabilità della sconfitta | “Cagliari ha votato contro di me più che per Todde”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quando mancano solo una ventina di sezioni da scrutinare, il candidato del centrodestra sconfitto per un pugno di voti, Paolositutta ladel risultato: che vede primeggiare Alessandracon il 45,4%il suo 45%. La“è del sottoscritto e di nessun altro”. Sono le prime parole del sindaco didurante la conferenza stampamattinata, durante la quale ha anche annunciato di aver chiamato la neo-governatrice “per farle i complimenti”. “Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno sputo, circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare”, ha poi ricordato.Dopo uno spoglio infinito, il ...