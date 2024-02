Todde avanti su Truzzu Si profila una vittoria Sono la prima presidente della Regione Sardegna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - A mezzanotte passata mancano ancora i dati di 73 sezioni su 1.844 ine il risultato finale delle elezioni regionali è ancora in bilico. Lo scrutinio era cominciato alle 7 di lunedì e manca ancora un dato ufficiale definitivo. La candidatadel Campo largo del centrosinistra, Alessandra, è dal rivale del centrodestra Paoloper 1.357 voti e c'è già chi la dà per vincitrice, ma dal campo avversario non arriva alcuna ammissione di sconfitta, al contrario. Peraltro, sirivelate ottimistiche le previsioni del servizio elettoraledi avere il dato consolidato almeno pere lista entro mezzanotte. E la candidata del centrosinistra è laa rilasciare ...