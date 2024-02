Thiago Motta allenatore del Milan? Dal Bologna carta bianca in caso di rinnovo

Non poteva esserci momento migliore per questo evento: Thiago Motta e il suo staff docenti d’eccezione. Domani, 27 febbraio, alle 15,... (calciomercato)

Le ultime partite delle Juventus non sono state all’altezza e principalmente quelle contro squadre in lotta per la salvezza come Empoli, Udinese, Verona e ... (calcioweb.eu)

ITALIANO, Assetto tattico ispirato al Bologna di Motta: La Viola se l'è giocata in maniera differente e ha indovinato i correttivi, quel 4-1-4-1 a trazione anteriore quasi copiando l'assetto del Bologna di Thiago Motta che solo una settimana fa aveva ...firenzeviola

Zirkzee Milan, rossoneri pronti a tutto! Il PIANO per strapparlo a Bayern e Bologna: L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse crescente da parte del calciomercato Milan nei confronti di Joshua Zirkzee, attaccante che si sta mettendo in mostra con il ...milannews24

Thiago Motta Milan, svelato il PIANO dei rossoneri: cosa accadrà in estate: Il primo nome sulla lista del calciomercato Milan per sostituire Pioli è quello di Thiago Motta che, come rivelato da Tuttosport, resta in cima alla lista dei desideri del club rossonero per la ...milannews24