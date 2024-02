Scoppia il panico tra i fan de Il Volo | Il giornalista svela il futuro della band

(Di martedì 27 febbraio 2024) Stai sentendo le voci di un possibile scioglimento de Il? Ecco cosa c'è di vero in queste dicerie, secondo ilRoberto Alessi! Le chiacchiere sull'eventuale scioglimento de Ilcontinuano a circolare, ma le recenti parole delRoberto Alessi sembrano aver dato un barlume di speranza ai fan. Da quando è finito il Festival di Sanremo, il mulino del pettegolezzo ha iniziato a girare a piena velocità e la domanda che tutti si fanno è: il trio si dividerà? Il, il gruppo formato da Piero, Ignazio e Gianluca, ha stregato il pubblico sul palco dell’Ariston, ma le preoccupazioni sono emerse dopo l’intervista concessa a Radio Number One, dove si è parlato di un presunto litigio tra Piero e Gianluca. Con una carriera che ha inizio nel 2009, Ilha ...

Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, in seguito al distacco di un finestrino e ... (liberoquotidiano)

Scoppia incendio in appartamento. panico nel condominio popolare. Due all’ospedale, decine di evacuati: Fiamme al sesto piano di un palazzo all’interno del quartiere Aler in via Don Sturzo a Cernusco sul Naviglio. Tre famiglie rimaste senza casa, fra gli intossicati il comandante dei carabinieri interve ...ilgiorno

Meteo, Martedì con una SPIRALE di MALTEMPO: Pioggia, Vento e tanta Neve anche nei Prossimi Giorni: La ricerca di "aerei-superano-la-velocit-del-suono-la-fusoliera-trema-e-Scoppia-il-panico-il-video-171316dicbo=v2-CaX7ksK" non ha prodotto alcun risultato.ilmeteo

De Laurentiis, bufera dopo la decisione: “La Federcalcio non era contenta” | Scoppia il caso internazionale: La Federcalcio non era per nulla d'accordo con la decisione: caos internanzionale per la scelta improvvisa di De Laurentiis ...ilgiornaledellosport