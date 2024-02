Renate | rincorsa per la vittoria | Peccato la carburazione lenta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il momento delsi riassume con qualche dato. A Busto Arsizio per la settima volta consecutiva la squadra di Alberto Colombo ha dovuto rincorrere gli avversari. Nel senso che ha subito gol per prima e come altre volte è capitato, al primo tiro in porta. Allo “Speroni” però è andata bene perché la squadra ha reagito alla grande trovando quasi immediatamente il pareggio di Bocalon che alla fine si è portato a casa il pallone della partita segnando una straordinaria tripletta. Era un po’ mancato nei tabellini il Doge nelle ultime apparizioni, questo giro ha fatto gli straordinari. Altro dato sottolineato giustamente da Colombo nella sua intervista è che nelle ultime quattro trasferte, ovvero tutte quelle del girone di ritorno e nel nuovo anno solare, sono arrivati qualcosa come dieci punti, il frutto di tre vittorie e del pari con l’Atalanta Under 23. "Un ...

