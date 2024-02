Più qualità | meno lusso sfrenato Il Made in Italy va alla riscossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una settimana felice, per prodotto e creatività, la Milano Fashion Week: cinque giorni fittissimi sotto il segno di unin. E stavolta forse la più bella collezione è stata quella di Gucci che ha segnato una prima tappa del rilancio sotto le insegne di Sabato De Sarno. Buyer delusi invece da Bottega Veneta per una poesia del brand un po’ appannata e in calo, a parte l’impegno del direttore creativo Matthieu Blazy. Tutti i compratori italiani come stranieri strabiliano per le meraviglie di Loro Piana, col nuovo quartier generale di via Moscova a Milano, presentate all’insegna del cardo, il fiore che “pettina” il cashmere, e che compare anche nel logo del brand di proprietà del Gruppo LVMH. Presentazione da meraviglia con tante mini sfilate in via Pontaccio dove c’è la sede di Kiton e dove è ...