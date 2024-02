Pensionata muore tre settimane dopo l’incidente | inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) È stato denunciato, con l’accusa di ricettazione, un diciassettenne di origine tunisina, ma potrebbe incorrere in guai più seri per la morte di una donna alcunelo schianto in cui erano rimasti coinvolti entrambi. I fatti risalgono al 29 gennaio scorso quando, poco prima delle 20.30, il giovanissimo è stato coinvolto in un grave incidente stradale all’altezza del civico 33 di via Porrettana Nord. Il ragazzo, incensurato, era alla guida di una Volkswagen Polo, quando si è scontrato frontalmente con un’altra vettura, una Fiat Punto, guidata da Vanda Bertarini di 69 anni (foto). Subitolo schianto, entrambi gli automobilisti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto: le condizioni del diciassettenne sono sembrate da subito gravi, tanto da raggiungere il ...