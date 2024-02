Nuoto Filippo Pelati si conferma campione italiano

Nuoto Pinnato - Stefano Bazzani (Calypso) è tra i migliori agli Italiani Master: per poter partecipare anche alle staffette” commenta il responsabile tecnico Umberto Raimondi “colgo l’occasione per invitare chiunque fosse interessato a provare il Nuoto pinnato a contattarci”.sportpiacenza

Ginevra Galeazza terza nei 100 stile libero a Verolanuova: Giornata di gare in terra bresciana per gli atleti più giovani della squadra di Nuoto della Vittorino da Feltre. Gli Esordienti A allenati da Filippo Caprioli e da Samantha Pizzetti hanno infatti ...ilpiacenza

Buone prove a Verolanuova per i giovani nuotatori della Vitto: podio per Ginevra Galeazzi: Giornata di gare in terra bresciana per gli atleti più giovani della squadra di Nuoto della Vittorino da Feltre. Gli Esordienti A allenati da Filippo ...piacenzasera