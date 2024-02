Neonata morta | la mamma visitata e poi dimessa | il giorno dopo perde la bimba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Modena, 27 febbrai 2024 - I dolori, la corsa in ospedale per coronare il sogno più grande: la nascita di un figlio. Quello che avrebbe dovuto essere il momento più bello della loro vita, però, si è trasformato in una tragedia per una coppia di Mirandola. Domenica mattina, infatti, quella bambina che tanto aspettavano di conoscere, in base ai primi accertamenti dell’Ausl, "è nata". Il dramma all’ospedale di Carpi ed ora la procura ha disposto accertamenti medico legali sul corpicino della piccola, al fine di stabilire le esatte cause del decesso e il momento in cui il decesso è avvenuto. Non risulta al momento che la famiglia abbia presentato denuncia: la, una 36enne di Mirandola, ieri era ancora ricoverata all’ospedale di Carpi dove sotto tutti sotto choc. Da quanto emerge da persone vicine alla famiglia i due genitori si sarebbero recati ...