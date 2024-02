Napoli | ZaccariaUSSI Campania | “Proprio quella sera a Udine…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Di seguito il commento suldi Mario Zaccaria (presidente USSI) tratto dal portale www.magazine.com. Il gol di Luvumbo è solo la ciliegina sulla torta, non è il male assoluto. Ci si domanda: se l’attaccante angolano non avesse approfittato della dormita della difesa e la partita fosse finita con la vittoria degli azzurri ci sarebbe stato da leccarsi i baffi per la gioia e la soddisfazione o piuttosto l’attenzione si sarebbe focalizzata su un’altra prestazione deludente, sotto tono, caratterizzata da un gioco ripetitivo e noioso, senza idee e senza passione?. La partita di Cagliari Per quanto mi riguarda vale la seconda.di Cagliari era una sfida nella quale più che i padroni di casa avrebbero dovuto affrontarla con il sangue agli occhi gli uomini di Calzona. Se davvero avessero ...