Maria Batista Ferreira | l’ennesimo nome nella lista dei femminicidi Voleva solo essere libera

(Di martedì 27 febbraio 2024) Fornaci di Barga (Lucca), 27 febbraio 2024 – Arrivata dal Brasile in Italia decenni fa,, nata a Recife nel 1972, non riusciva più a ritrovarsi nel legame con il marito e ha pagato con la vita la sua scelta di lasciare l’abitazione familiare a Fabbriche di Vallico e cercare di iniziare una nuova vita, semplicemente più consona alle proprie aspettative, con la sua stessa vita. Uccisa a coltellate dal marito che non riusciva ad accettare il distacco della separazione e del prossimo divorzio, come tanti, troppi uomini che diventano assassiniper il desiderio di libertà di una donna. Desiderio di libertà violentemente spentoserata di lunedì, finito insieme a lei distesa senza vita sul freddo marciapiede di un lungo viale buio, sotto la pioggia battente di una giornata ...