L’Istituto Mario Negri nella Rete per le malattie rare “senza nome”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lecolpiscono una persona ogni 2.000 abitanti; oggi ne conosciamo oltre 7.000 diverse fra loro. Il numero complessivo di ammalati rari è un problema sanitario di dimensioni sociali: in Italia sono più di un milione le persone che hanno a che fare con queste patologie. Il Centro di Ricerche Cliniche per le“Aldo e Cele Daccò” delè stato il primo, oltre 30 anni fa, ad occuparsi di, svolgendo un ruolo pionieristico, quando in Italia non esisteva pressoché nulla e in Europa erano in pochi a rispondere ai bisogni di questi ammalati. Oggi l’impegno del Centro continua per dare una risposta anche alle...