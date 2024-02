Le storie del liceo prendono vita. Il Gentileschi vince il bando Siae

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si è aperto con una lectio magistralis di Mario Cresci il progetto “Carrara comunità artistica”, con il quale ilArtisticodi Carrara ha vinto ilper le scuole “Per Chi Crea” promosso dae Ministero della Cultura. Ideato dai professionisti di Spazi Fotografici con le professoresse Camilla Bianchi e Francesca Perozzi, il progetto vedrà la realizzazione di laboratori per le classi del triennio di grafica: di produzioni che - dalla ricerca - tradurranno in opere (libro, eventi, mostra) la storia e ledella storica scuola d’arte di Carrara. Ci sarà spazio per ricerca d’archivio, fotografia, grafica, comunicazione, podcast: in pratica per tutti i principali linguaggi (e media) della nostra epoca. I laboratori, ideati e condotti da Spazi Fotografici con le docenti, si ...