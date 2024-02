CINEMA. Al Conca Verde l’anteprima del film premiato ai German Awards. Per l’occasione è previsto un incontro in diretta streaming con il regista Ilker Çatak ... (ecodibergamo)

Gli alunni del Liceo Musicale del Manzoni nella Caput Mundi: Una gita diversa dal solito, un'esperienza davvero unica raccontata dagli stessi Professori. Gli studenti in gita a Roma hanno assistito alle prove della prestigiosa Banda dell’Arma e hanno visitato i ...varesenews

La Sala Professori: il silenzio non è d'oro in una clip in anteprima esclusiva del film tedesco candidato all'Oscar: Esce il 29 febbraio con Lucky Red La Sala Professori, che sta nella cinquina dei possibili vincitori dell'Oscar per il miglior film Internazionale. Protagonista, nei panni di una professoressa di una ...comingsoon

La Sala Professori, la recensione: La recensione di La Sala Professori, il nuovo film diretto da Ilker Çatak, in arrivo al cinema dal 29 febbraio. La Sala Professori potrebbe essere uno dei film più feroci non solo sul sistema ...badtaste