(Di martedì 27 febbraio 2024) IL LUTTO. La giovane studentessa e pallavolista, conosciuta in paese per il suo impegno in oratorio, s’è spenta all’improvviso nella notte tra sabato e domenica. Il padre: «Amava la vita ed aiutare le altre persone».

Urgnano, per Camilla Ceresoli l'ultimo sushi con il fidanzato prima della morte nel sonno: Aveva appena 17 anni. Le ultime ore prima di spegnersi nella notte tra sabato e domenica, la scoperta della madre al mattino. Il padre: «Era una leader naturale». Il liceo scientifico a Caravaggio, lo ...bergamo.corriere

La mamma: «Camilla ragazza speciale». Oggi i funerali a Urgnano: IL LUTTO. La giovane studentessa e pallavolista, conosciuta in paese per il suo impegno in oratorio, s’è spenta all’improvviso nella notte tra sabato e domenica. Il padre: «Amava la vita ed aiutare le ...ecodibergamo