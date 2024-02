La gara sospesa di hockey su pista | Colpito con un pugno al volto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) E’ tornato a casa con un referto medico di 7 giorni e un vistoso "collare" per lenire il dolore al collo provocato dalla botta simile al classico colpo di frusta, tipica conseguenza di un tamponamento. Anche se nel suo caso a causare il danno sembrerebbe essere stato unsferrato alper altro con la mano coperta dal guanto di plastica utilizzato dagli atleti per evitare traumi che lo ha reso ancor più compatto e duro. Il dirigente dell’Sarzana Gamma Innovation è ancora acciaccato ma soprattutto molto amareggiato per il fuoriprogramma accaduto sulladi Viareggio nell’intervallo della partita tra i padroni di casa del Cgc e i sarzanesi valido per il campionato di serie A2 he lo ha visto uscire in barella dal palazzetto per essere visitato al pronto soccorso. Le scintille iniziate in ...