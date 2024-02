La figuraccia della Serie A con Kayode | lo chiamano “campione africano” | ma è italianissimo

Sui giornali tiene banco il giovedì pre-elettorale in Sardegna, con Elly Schlein "presa in sandwich tra i manifestanti pro-Palestina, c'è sempre un più puro ... (liberoquotidiano)

Ci dispiace, per la Sicilia sono finiti i fondi | Stanziato e ‘cancellato’ il bonus in poche ore: figuraccia nazionale: Una triste e brutta notizia per la Regione Sicilia. In questo caso si parla di un Bonus cancellato che non porterà ai risultati sperati ...sicilianews24

Grande Fratello, ecco i 7 nominati della puntata del 26 febbraio: 60, 29, 7, 4, non sono numeri ritardatari, ma quelli che hanno consentito a Beatrice Luzzi (voto 10) di essere la prima finalista di questa insulsa edizione del Grande Fratello. Il gran consenso ...mondotv24

Cade da un salto di roccia, morto sciatore a Courmayeur: Nel luglio 2023, prima dell’Argenta Classic, la squadra americana non aveva un numero minimo di atlete per poter gareggiare. Furbata scoperta e punita dalla ...repubblica