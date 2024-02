La figlia Obama costretta a cambiare nome L'accusa odiosa e la soluzione scelta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non deve essere facile portare il cogdi un ex presidente degli Stati Uniti. Lo sa bene Maliache ha destato scalpore per la sua decisione di. L’ex First Daughter ha infatti scelto di firmare come Malia Ann abbandonando, almeno nella sua vita professionale di cineasta, il cogdei celebri genitori con cui ha passato otto anni alla Casa Bianca. È stato con questod'arte (che non si può in realtà definire pseudonimo visto che Ann è il suo secondo) che la 25enne primogenita degliha annunciato l'anno scorso al festival di Sundance nello Utah il suo primo film The Heart, che poi è andata a presentare di persona lo scorso gennaio non lasciando più dubbi su a chi attribuirne la maternità. Tutti i “nepo-baby” Sono ...

Non deve essere facile portare il cognome di un ex presidente degli Stati Uniti. Lo sa bene Malia Obama che ha destato scalpore per la sua decisione di ... (milleunadonna)

Malia Obama cambia nome, si filma Malia Ann: (ANSA) - NEW YORK, 26 FEB - Malia Obama cambia nome: la ex First Daughter degli Stati Uniti ha scelto di firmare come Malia Ann abbandonando, ...spettacoli.tiscali

La figlia di Barack Obama cambia nome in Malia Ann: non vuole il cognome dei genitori per la sua carriera: Questa discussione sulla figlia di Barack e Michelle Obama, Malia Ann, e il suo coinvolgimento in progetti cinematografici di alto profilo, come la collaborazione con Donald Glover come sceneggiatrice ...fanpage

Malia Obama per il suo debutto da regista cancella il cognome: è solo Malia Ann: Malia Obama è una regista in erba e ha presentato il suo cortometraggio, The Heart al Sundance Film Festival. La sua carriera, però, vuole che sia lontana dal suo cognome ...iodonna