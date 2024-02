Jacobs si sbilancia | “Se sto bene | a Parigi posso vincere di nuovo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “E’ giusto che i miei avversari credano di potermi battere alle Olimpiadi”. Così Marcell, in un’intervista a Sportmediaset, sulle sue prospettive future in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di.“Se sono in salute,di. Nonostante fra qualche mese saremo tutti in pista in qualità di avversari, in questo momento siamo un team che si supporta l’un l’altro. Se è vero che Rana – continua sulallenatore – ci impedisce di fare video durante i nostri allenamenti così come di ricontrollare i tempi, d’altra parte ci offre molta tranquillità mostrandosi a volte estasiato quando riusciamo a realizzare un lavoro fatto. Con questo programma mi sto trovando veramente. L’obiettivo è iniziare presto la ...