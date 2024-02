Incidenti lavoro | muore schiacciato tir

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 febbraio 2024) 10.01dalla motrice di un mezzo pesante in manovra nel piazzale dello stabilimento Amadori di Mosciano Sant'Angelo, nel Teramano,nella serata di ieri. La vittima è un dipendente di 66 anni di una ditta esterna che trasporta materie prime e prodotti finiti per l'azienda che lavora pollame. L'autotrasportatore, di Cesena, è stato investito mentre attraversava il piazzale per ritirare dei documenti.L'autista del mezzo ha detto di non averlo visto. Nonostante i soccorsi tempestivi per lui non è stato possibile far nulla