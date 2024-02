Importante step per iPhone 16 Pro sulla fotocamera praticamente certo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ci apprestiamo a toccare con mano una svoltaattraverso l’16 Pro, con un chiaro riferimento a coloro che prestano da sempre molta attenzione al discorso. Vediamo, dunque, in quale direzione stia andando Apple, in quanto alcune mosse del produttore potrebbero aiutare effettivamente anche le vendite di questo dispositivo. A costo di sacrificare qualche esclusiva per il device “Pro Max”. Insomma, oggi 27 febbraio bisogna andare oltre tematiche come quelle relative alle colorazioni dei prodotti, che tra le altre cose abbiamo avuto modo di approcciare di recente con altri articoli. Interessante potenziale passo in avanti per16 Pro: gli ultimi aggiornamenti Cosa si sta muovendo con la mela morsicata? Secondo le ultime voci di ...