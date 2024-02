“Il vento è cambiato” | il colpo in Sardegna di Conte e Schlein che può togliere sicurezze a Meloni “Quando il progetto è serio le sorprese arrivano”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ce n’hanno messo di tempo. I leader del centrosinistra questa volta riescono nel miracolo: la foto l’hanno fatta dopo il voto e non prima. Le immagini di gruppo “di Vasto” e poi più di recente “di Narni” e infine “di Campobasso“, che nessuno comprensibilmente si ricorderà, furono buone solo ad anticipare il disastro e farsi additare per mesi. Ora la foto di Cagliari, a cose fatte e fatte bene: nello scatto entrano Ellye Giuseppeche, insieme ad Alessandra Todde, neopresidente della Regione, sorridono di una vittoria per certi versi insperata, o comunque solo sognata, dopo anni di delusioni, waterloo, ripartenze e paziente e sfibrante lavoro di cucitura della tela di Penelope, tra anime a volte così vicine e a volte così lontane. Chissà come va chiamato questo rinnovato tentativo di centrosinistra – o campo ...

Tra il 2012 e il 2023, in Italia, sono spariti oltre centoundicimila negozi al dettaglio e ventiquattromila attività di commercio ambulante, mentre sono in ... (lanazione)

Ciccioli candidato FdI, destra affidabile per cambiare l'Ue: Una "candidatura di partito, non personale" quella del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, per le elezioni europee di giugno. (ANSA) ...ansa

Allegri guarda al Bologna: “Mantenuto il vantaggio di nove punti”: Il vento è cambiato e il Bologna fa effettivamente paura alle big. Vale per quelle che inseguono, Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli, vale per le rivali più vicine, l'Atalanta di Gasperini, ma anche per ...tuttobolognaweb

Fumagalli: “Difficilissimo tra acqua e vento. Ci abbiamo messo voglia e corsa”: Il portiere del Messina Ermanno Fumagalli non nasconde la fatica indotta dal maltempo: “Era difficilissimo giocare tra acqua e vento. La traiettore cambiava ... dalla mia famiglia”. A cambiare la ...messinasportiva