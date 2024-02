Il fortunale che ci ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per molti il 22 luglio 2023 resterà impresso nella memoria dopo che unsi è abbattuto sul paese di Savarna ma ha colpito duramente anche altre zone limitrofe. Sembrava una normale giornata d’estate, faceva caldo, splendeva il sole e ognuno era impegnato nelle proprie attività quando in men che non si dica questo evento catastrofico haper sempre l’aspetto del nostro paese abbattendo tutto ciò che ha trovato sulla sua strada. Questo ha provocato terrore, timore tanto che alcuni di noi bambini anche adesso hanno paura di stare a giocare fuori all’aperto nelle giornate ventose. Tutto è iniziato con un cielo nuvoloso che ha portato forte vento e una pioggia intensa che è diventata grandine, tutto era offuscato da un mix di vento e pioggia. Il rumore provocato da ciò che si rovesciava, rotolava era assordante, spaventoso fuori dalla ...