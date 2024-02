Il centro sportivo di tutti. Benessere e socializzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) La nostra scuola è ad Arpiola, un paese nel Comune di Mulazzo, in Lunigiana. Arpiola si trova tra due cittadine, Pontremoli a nord e Villafranca a sud-est. Fino a poco tempo fa, chi voleva frequentare corsi ginnici o praticare nuoto, doveva recarsi necessariamente a Pontremoli, dato che era il luogo più vicino con una palestra e una piscina. Da pochi mesi invece, a Groppoli, un paese vicino alla nostra scuola, sulla strada principale che congiunge Arpiola e Villafranca, è sorto unin cui è presente anche la piscina. Una realtà significativa per il nostro Comune, un luogo die di sport, un binomio importante in un territorio piccolo come il nostro. Frequentando l’impiantoinnanzitutto si fa sport e sappiamo l’importanza del movimento per la nostra salute, inoltre è ...