Il caso della “spia” di Roma-Torino Prandelli | «Anche a me è successo»

(Di martedì 27 febbraio 2024), ex allenatore, ha parlato al Corriere dello SportSpy story che ha coinvolto un collaboratore di Juric a Trigoria Alla vigilia disi è scoperto che un osservatore granata ha cercato dire l’allenamento degli avversari. Sulinterviene Cesaresul Corriere dello Sport. É CAPITATOA LUI – «Assolutamente sì. Mi è capitato specialmente quando allenavo il Genoa, mi ricordo che avevo provato situazioni di calcio da fermo e poi la domenica dopo, mi sembra proprio nel derby con la Sampdoria, al primo calcio d’angolo a nostro favore gli avversari sapevano tutto e abbiamopreso gol su contropiede. Tutto perché qualcuno era andato a vedere il nostro allenamento a Pegli, dove ci sono ...

Il 20 e il 21 febbraio si è tenuta l’udienza dell’Alta Corte di Londra chiamata a decidere in via definitiva sull’estradizione di Julian Assange , fondatore e ... (it.insideover)

Massima attenzione a questa nuova regola del codice della strada . Ora possono sospenderti la patente anche per un breve periodo: ecco quando Fino ad oggi, la ... (cityrumors)

È sul piede di guerra l’avvocato napoletano Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori e già difensore di Diego Maradona, per il Caso ... (open.online)

Arrestato per non aver rispettato il divieto di allontamento dalla casa familiare: La sera del 19 febbraio i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un uomo, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a ...corrierecesenate

Ranucci: «Ho pensato di buttarmi dalla finestra per quanto mi sentivo ferito per il caso Tosi»: Fu un momento veramente difficile della mia vita, il più complicato». Lo racconta lo stesso giornalista e conduttore di Report, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, condootto da Giorgio Lauro ...ilgazzettino

Final Fantasy 7 Rebirth: preload disponibile, ricordiamo le massicce dimensioni del download: Manca ormai davvero poco al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth e finalmente il PlayStation Store ha dato il via ai preload delle versioni digitali della nuova avventura di Cloud e compagni. Mai come in ...multiplayer