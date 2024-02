“Gratia Plena” | mostra personale di Andrea Saltini a Carpi

(Di martedì 27 febbraio 2024)– S’intitolaladi, in programma dal 2 marzo al 2 giugno 2024 all’interno della Chiesa di Sant’Ignazio a(MO), sede del Museo diocesano “Cardinale Rodolfo Pio di Savoia”. La, realizzata con il patrocinio del Comune die della Diocesi di, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio die di SoGeSi Spa, con la collaborazione di Concentrico Art, sarà inaugurata sabato 2 marzo alle ore 18.30, con un’introduzione critica di Cristina Muccioli. Il percorso espositivo comprende una ventina di dipinti a tecnica mista su tela, molti dei quali di grandi dimensioni, realizzati appositamente per l’occasione e appartenenti alla serie ...

