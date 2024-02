Giornata delle malattie rare | a Bergamo la “Carovana della ricerca”

(Di martedì 27 febbraio 2024). Sabato 2 marzo asi svolgerà la “”, formata dalle auto dei volontariassociazioni diprovincia. L’iniziativa è organizzata in occasionemondiale, che ricorre il 29 febbraio. Il programma prevede alle 10 la partenza dal Centro Ricerche Cliniche per le«Aldo e Cele Daccò» dell’Istituto Mario Negri a Ranica (ritrovo alle 9,45), per poi procedere con l’attraversamento del centro cittadino con sosta a Palazzo Frizzoni alle 12 e arrivo al Centro “Anna Maria Astori” al Kilometro Rosso a...

Cronaca meteo. Tanta neve sulle Alpi e non è finita. Situazione e previsione per i prossimi giorni: METEO PROSSIMI GIORNI. Una tregua delle nevicate è attesa tra mercoledì e giovedì sulle Alpi, in attesa di nuovi fiocchi nella Giornata di venerdì, non particolarmente intensi. Un peggioramento più ...3bmeteo

Osteoporosi nelle donne, alla clinica Orestano il test di densitometria ossea è gratuito: In occasione della Giornata internazionale della donna ... offrono un'iniziativa dedicata al benessere delle donne Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata): il 6, 7 e ...palermotoday

Elezioni Regionali in Sardegna, scrutini lumaca: ecco i venti seggi che mancano all’appello: Lo scrutinio è iniziato nella Giornata di ieri 26 febbraio, sancendo la vittoria della deputata pentastellata. Dopo oltre 24 ore dall’inizio delle operazioni però la composizione del Consiglio ...tag24