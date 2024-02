F1 | Racing Bulls | primo vagito stagionale positivo | “Macchina migliorata”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) La vecchia AlphaTauri sembra ormai un ricordo. Nome nuovo, infatti, per la scuderia di Faenza che ha lasciato il brand d’abbigliamento austriaco per legarsi al colosso Visa in vista di questo Mondiale 2024 di Formula 1 che sta per cominciare. Lo start è vicino, infatti: in questo weekend partirà il campionato iridato con tanti team che proveranno a dare seguito agli obiettivi eletti in questa fase inziale. C’è tanta attenzione per, vettura profondamente cambiata. La squadra satellite di Red Bull si presenta al nuovo anno con tante novità. Ma saranno vincenti? I test andati in scena in Bahrain dicono di sì. Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo hanno sfoderato buone prestazioni, merito di una monoposto nuova di zecca. È iniziata l’era della riscossa a Faenza? Nel weekend ilverdetto. Intanto, però, l’ottimismo è alle ...