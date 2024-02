Elezioni Sardegna | Truzzu | “Sconfitta mia responsabilità Cagliari ha votato contro di me”

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – ''Ami pare che ci sia stato più un votodi me che per Todde''. Così il candidato del centrodestra Paoloin conferenza stampa dopo laalle regionali indi cui si è assunto la: "E' del sottoscritto e di nessun altro". Con il 45,3% Alessandra Todde,

Lo scarto, alla fine, è stato minimo: circa 3mila voti in più che hanno permesso ad Alessandra Todde di diventare la prima donna presidente della Regione ... (lanotiziagiornale)

Roma, 27 febbraio 2024 – Il centrosinistra si rimette in carreggiata. Il Pd è il partito che finora (mancano ancora all’appello i dati di 22 sezioni) ha ... (quotidiano)

Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – ''A Cagliari mi pare che ci sia stato più un voto contro di me che per Todde''. Così il candidato del ... (dayitalianews)

Regionali, dalla Sardegna al Piemonte è un attimo… o forse no. Il Pd vuole l’alleanza, Azione litiga con se stessa: Intanto la provinciale di Novara in Azione si schiera contro alcuni suoi esponenti che hanno dato a Cirio il sostegno del partito Da settimane si diceva che il risultato delle Elezioni regionali in ...lavocedinovara

Sardegna, A.Fontana: è lezione su tempestività scelta candidato: Milano, 27 feb. (askanews) – Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il voto regionale in Sardegna “deve insegnare che forse bisogna cercare di individuare il candidato tempestivam ...askanews

CAMPO LARGO CHIEDE PIÙ GRINTA A D’AMICO: CAGLIARI – Il centrosinistra del campo largo vince in Sardegna, la pentastellata Alessandra Todde ... Un risultato particolarmente atteso in Abruzzo, a due settimane dalle Elezioni che vedranno ...abruzzoweb