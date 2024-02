Elezioni Sardegna | Todde e l’abbraccio con Conte e Schlein | “Cambia il vento” – Video

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Alessandrasi dice "felice e orgogliosa" e conferma la sua vittoria alleregionali in, quando mancano ancora poche sezioni alla conclusione dello spoglio: sarà lei, dunque, il nuovo governatore della, la prima presidente donna della Regione. Con la vittoria di oggi, il Movimento 5 Stelle elegge per la prima volta un presidente di regione. Non accadeva peraltro dal 2015 che il centrosinistra riuscisse a strappare al centrodestra una regione in cui il centrodestra governava. Dopo una prima breve dichiarazione in solitaria,si presenta alla stampa che affolla il suo comitato elettorale a Cagliari stretta in un abbraccio con il leader del M5s Giuseppee la segretaria del Pd Elly ...