Disney | la produzione dal vero cambia guida con David Greenbaum della Searchlight Pictures

Dopo il boom dello streaming, i ricavi dei supporti fisici negli Stati Uniti sono scesi del 28% In una mossa finanziaria storica, Disney ha deciso di ... (movieplayer)

Star Wars, The Mandalorian & Grogu risparmia: la California pagherà 21 milioni di budget: La Lucasfilm e la Disney otterranno un grosso finanziamento per produrre il nuovo film di Star Wars in California.cinema.everyeye

Shogun: le serie, il film e il musical tratti dal libro di James Clavell: La produzione FX è un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell. Il romanzo d’avventura del 1975, primo capitolo della saga asiatica dell’autore australiano naturalizzato ...today

Disney, Sean Bailey lascia come presidente del gruppo Motion Picture Production: Scossone ai piani alti di casa Walt Disney Company: da Oltreoceano viene riportata la notizia che il presidente del gruppo ...e-duesse