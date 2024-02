Crisi Napoli | Calzona ha trovato la causa | Ecco cosa filtra

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ildiprova a reagire allama regna confusione tattica e mentale. Già cambiati 5 moduli, i giocatori hanno perso identità dopo lo scudetto. CALCIO– Doveva essere la stagione della consacrazione dopo lo storico scudetto, e invece per ilè rapidamente diventato un annus horribilis. La squadra naviga a metà classifica, lontana anni luce dalla zona Champions, e nemmeno il cambio in panchina da Mazzarri aha finora invertito la rotta. Secondo Repubblica, il neo tecnico azzurro ha promesso una reazione ad ADL nonostante la qualificazione europea sia ormai quasi compromessa. Ma all’orizzonte si intravedono solo nubi e incertezze. Basti pensare al pari interno col Lecce o al pareggio in extremis subito a Cagliari. In Sardegna sono piovute critiche su ...

