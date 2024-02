Cosa sappiamo del ritorno in pista della cyber-gang LockBit

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 febbraio 2024)ha ripreso le sue attività criminali. Come racconta la piattaforma Ransomfeed, sono otto gli attacchi rivendicati nelle ultime 48 ore. Sono passati giorni dall’operazione Cronos che ha portato al sequestro del sito utilizzato dallarussa, specializzata in attacchi ransomware, per estorcere denaro alle sue vittime. Al lavoro l’Fbi (Stati Uniti), la National Crime Agency (Regno Unito), l’Europol (Unione europea) e agenzie di polizia di altri Paesi (non l’Italia, pur colpita dal gruppo 96 volte dal 2021 a oggi). Venerdì scorso la polizia britannica ha dichiarato che il leader, ribattezzatoSupp, ”stava collaborando con le forze dell’ordine”. Nelle ore del, il gruppo ha fornito dettagli sull’attacco subito e le contromisure assunte: persi soltanto alcuni server, mentre i ...