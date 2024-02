Coppa del Mondo Sci di Fondo | 10 Azzurri a Lahti | obiettivo medaglie

(Di martedì 27 febbraio 2024)– Torna ladeldi Sci didal 1 al 3 marzo. nel prossimo fine settimana, saranno dieci gliin gara a, in Finlandia. In programma ci sono una Team sprint in classico, un’individuale di 20km nella stessa tecnica ed infine una sprint a skating. Come riporta fisi.org ‘Proprio in questa gara, nel febbraio 2017, Federico Pellegrino conquistò ail titolo iridato: il valdostano guiderà il gruppo azzurro che potrà contare anche su Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Riccardo Bernardi, Alessandro Chiocchetti, Caterina Ganz, Nicole Monsorno e Nadine Laurent. Quando al termine della stagione mancano le tappe nordiche di, Oslo (9 e 10 marzo), Drammen (12 marzo) e Falun (15-17 marzo), il ...

