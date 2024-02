Chiara Ferragni e Belen “alleate” | spuntano like a un post con frecciatina FOTO

Fedez e Chiara Ferragni sono ormai sulla bocca di tutti: nelle ultime ore un personaggio molto noto ha di Chiara to che ben presto lui sarà ospite di Belve , ... (donnapop)

Chiara Ferragni, le serate da single tra amici e serie tv: «La felicità in una foto». E lancia una frecciatina a Fedez (con un like): «E' un momento doloroso», ha detto ieri alle telecamere di Pomeriggio 5 che l'hanno intercettata mentre andava dallo psicologo. Chiara Ferragni sta affontando la sua nuova vita ...ilmattino

Ferragni e Fedez, la "profezia" di Fabrizio Corona: «Nessuna possibilità che tornino insieme. Ecco la strategia di Chiara per il divorzio»: C’è quella roba lì della gente che gode ed è brutto. Cosa dovrebbe fare adesso Chiara Ferragni Il tempo cura tutto. Il silenzio e il passare del tempo sono la soluzione, ma serve anche una nuova ...leggo

Chiara Ferragni vita da single, serie tv e cene con gli amici: «La felicità in una foto»: Dopo la separazione con Fedez, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso nella sua "single era", anche se non ancora annunciata a tutti. L'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programmata per ...leggo