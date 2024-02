Chi è Alessandra Todde | la prima governatrice di Sardegna | perché Murgia sarebbe felice

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 27 febbraio 2024)è la nuovadella, ladonna a ricoprire la carica nella storia della regione. Battuto sul filo del rasoio, per circa 3000 voti – a incidere la possibilità di voto disgiunto – l’antagonista del centrodestra, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. 55 anni compiuti proprio nel pieno della campagna elettorale, il 6 febbraio, ingegnera nuorese,ha due lauree e un passato che l’ha vista a lungo lontana dalla sua, a lavorare in otto Paesi diversi, tra cui Spagna, Inghilterra, USA, Francia e Olanda, fino al rientro definitivo nell’isola, nel 2018. Parla quattro lingue, “compreso il sardo”, come tiene a precisare, e i suoi argomenti riguardano soprattutto la tecnologia, l’energia e la finanza. È stata amministratrice ...