Calcio Prima Categoria | il racconto della 21^ giornata dei gironi B e C

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel girone B, lotta promozione con 7 squadre in 7 punti: guida il Sassoferrato Genga, seguito da Montemarciano e Real Cameranese (che stasera gioca la semifinale di Coppa). Tonfo Filottranese contro il Borghetto, il Castebellino vince il derby contro il Borgo Minonna. Solo pari per la Sampaolese in casa del Chiaravalle VALLESINA, 27 febbraio 2024 – I campionati dici stanno regalando un grande spettacolo in questa stagione 2023-2024. L’equilibrio regna sovrano, sia nel girone B che nel girone C. Nel B, in particolare, dopo la 21^, tra il primo e il settimo posto ci sono solo 7 punti e tutte possono ambire alla promozione diretta. Il Sassoferrato Genga coglie un pareggio a Castelleone di Suasa e mantiene la testaclassifica, ma si vede arrivare il Montemarciano, alla quarta vittoria di ...