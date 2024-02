Autovelox nel Lazio | postazioni mobili dal 26 febbraio al 3 marzo

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Fleximan , fenomeno nato in Veneto, piano piano si è spostato e ha colpito più o meno in tutta Italia e ultimamente sembra ... (dayitalianews)

Strapazzon punzecchiato dalla trasmissione Zona Bianca: ribalta nazionale per i velox feltrini: Il tema è sempre lo stesso, quello dell'Autovelox installato in uno dei punti critici della viabilità arsedese dove le automobili corrono mettendo in pericolo le persone. Nel servizio, andato in onda ...ilgazzettino

Meteo, weekend con maltempo e pioggia (ma la Puglia è salva): Meteo, il Ciclone mediterraneo è sull’Italia, come ha già dimostrato alcuni giorni fa, e nel weekend altro maltempo con le Alpi sommerse di neve. Per fortuna, tranne isolati temporali, la Puglia ...quotidianodipuglia

Basket, Pozzecco: “Orgoglio azzurro, i miei erano assatanati”: la sua Nazionale andare spesso oltre i limiti consentiti dagli Autovelox per quanto riguarda velocità ed intensità. Due successi, su Turchia e Ungheria, che sono un bel viatico per un 2024 dove gli ...corrieredellosport