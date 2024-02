Ancora ladri alle scuole materne, spariscono le borse dalle auto: genitori esasperati dai continui furti: Due le richieste più pressanti rivolte al Comune: telecamere e illuminazione pubblica. Essendo la zona buia, si presume infatti che i ladri passino dai campi sul retro, lato mare. "Siamo avanti con ...lanazione

ladri negli spogliatoi del Ruda durante la partita con il Costalunga a Trieste: Non abbiamo quantificato Ancora l’ammontare, ma in realtà non è il denaro ... dato che quello del Costalunga non è stato interessato dai ladri. Sicuramente il fatto che gli spogliatoi non fossero ...messaggeroveneto.gelocal

ladri in azione a Montigano: svaligiate tre abitazioni: Prese di mira due case tra cui quella dell'artista Lorenzo Marconi e lo studio medico della dottoressa Angeletti. Il blitz nel tardo pomeriggio di sabato approfittando dell'assenza dei proprietari. Pa ...viveresenigallia