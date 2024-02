«Ammazziamoci insieme» «Questo non è amore» | il video che racconta il femminicidio di Floriana Floris ad Asti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) «non è. Non voglio morire. Voglio vivere perché ho una figlia».è morta il 6 giugno 2023 per mano dell’uomo che voleva lasciare, Paolo Riccone. Lui è a processo per omicidio volontario aggravato. Lei quaranta minuti prima di essere uccisa con 45 coltellate aziona la funzionedel cellulare: «Lo faccio perché se succede qualcosa sapranno cosa mi hai fatto», gli dice mentre si trovano nella loro casa a Scapaccino nell’giano. Lei vive in Piemonte dal 2021 nella casa del padre dell’imputato. Lui ha 50 anni e fa il ricercatore ad Alessandria. L’edizione torinese di Repubblicache nel filmato si dice lui che le dice: «Ti amo». E lei risponde: «non è. Se mi tratti così io voglio ...