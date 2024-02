Amici 23 | ecco quando si registra la prima puntata del Serale

Caressa: "Tifosi della Juventus spaccati su Allegri, ma la società deve pensare agli obiettivi": I tifosi della Juventus Amici miei erano quasi dispiaciuti che la Juventus avesse segnato all'ultimo minuto perché non potevano attaccare Allegri. Ormai per alcuni tifosi è diventato più importante ...tuttojuve

Cristiano Iovino, da ex (presunto) amante di Ilary Blasi al nuovo "flirt" con Oriana Marzoli: ecco chi l'ex Gf Vip: Non sono stati mesi facili per Cristiano Iovino. Il personal trainer è stato il centro delle attenzioni non solo di Ilary Blasi, che nel suo documentario Netflix, Unica, pur senza mai nominarlo, ha ...corriereadriatico

Ferragni e Fedez, la "profezia" di Fabrizio Corona: «Nessuna possibilità che tornino insieme. ecco la strategia di Chiara per il divorzio»: «Vi dico cosa succederà adesso», dice Corona, convinto che i due non si lasceranno bene. Chiara Ferragni vita da single, serie tv e cene con gli Amici: «La felicità in una foto» ...leggo