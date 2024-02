Alessandra Mussolini aggredita | sospetti su un possibile movente politico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 27 febbraio 2024)è statainsultata e bastonata in strada a Strasburgo, dove è europarlamentare Fi del Ppe. Ad aggredirla per strada un uomo di mezza età incappucciato che si appoggiava a una stampella o a un bastone. Quando ha incrociatoMussollini, che era in compagnia dei suoi assistenti parlamentari, l'uomo ha gridato il suo cognome coprendola di insulti volgari e colpendola ripetutamente con il bastone e a calci e cercando di malmenarla.Sono subito intervenuti i collaboratori diche la hanno sottratta dalla presa dell'aggressore incappucciato che si è dato alla fuga. Le informazioni, ancora frammentarie, sono state diffuse dalla stessain un video che ha pubblicato sui suoi canali social. L'incidente ha immediatamente sollevato ...