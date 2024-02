68 bambini morti dopo aver assunto uno sciroppo per la tosse con sostanze tossiche | 23 condanne | risarcimenti per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ventitré persone sono state condannate pere causato la morte di 68con la vendita di unotossico che conteneva quantità fuori norma di glicole dietilenico ed etilenico. Il tribunale della città di Tashkent, in Uzbekistan, ha quindi deciso che i rappresentanti della Quramax Medical, l’azienda uzbeka che ha distribuito lonel proprio Paese, devono andare in carcere. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di evasione fiscale, vendita di medicinali scadenti o contraffatti, abuso d’ufficio, negligenza, falsificazione e corruzione. Le pene comminate vanno da due a 20 anni. La condanna più elevata, quella di 20 anni, è stata comminata a Singh Raghvendra Pratar, direttore esecutivo della Quramax Medical. Gli sciroppi contaminati sono stati prodotti da Marion Biotech in India e distribuiti ...