Splendore minimalista | il sogno Gucci alla Milano Moda Donna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel cuore di, nello spazio in via Cosenz, Sabato De Sarno ha presentato in occasione della settimana dellamilanese la nuova collezioneAW24/25. Una celebrazione dellache ha trascinato il pubblico in un vortice di eleganza e innovazione. L’atmosfera nel pre-sfilata era calma e pacata, in netto contrasto con il caos tipico che precede gli eventi di questo calibro. Il merito di questo equilibrio va interamente a De Sarno, il quale, con il suo sorriso contagioso e la sua aura di positività, ha trasformato l’intero spazio in un luogo di serenità e creatività. De Sarno ha evidenziato come il contributo di individui con anni di esperienza nel settore abbia plasmato la sua visione. Questo approccio si è riflesso nella collezione, che ha visto una fusione di tradizione e modernità, con dettagli che ...