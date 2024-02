Sea of Thieves su PS5 | RARE celebra l’arrivo del gioco sulla console di Sony

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sembrerebbe essere decisamente entusiasta per il lancio sempre più vicino di Sea ofsu PS5,che segnaliamo farà il suo debuttonuovaditra poco meno di un paio di mesi, precisamente dalla giornata del 30 aprile 2024. E come hanno prontamente notato alcuni fan, i curatori del profilo ufficiale X (Twitter) delhanno deciso di impostare la posizione dell’account su “PS5”, cambiando inoltre l’immagine di copertina con delle barche azzurre posizionate sull’acqua. Ed ovviamente l’azzurro è il colore associato allePlayStation, indicando insieme al tag “PS5” cheè decisamente elettrizzata per il lancio di Sea ofnuova ...

Sea of Thieves richiede rà un account Microsoft per effettuare l’accesso anche nella versione PS5, un qualcosa di poco sorprendente visto che si tratta di un ... (game-experience)

Sea of Thieves su PS5, Rare non nasconde l'entusiasmo per questa nuova avventura: Rare ha lanciato segnali di grande entusiasmo rispetto alla nuova avventura che vedrà Sea of Thieves approdare anche su PS5.multiplayer

Sea of Thieves: per giocare su PS5 potrebbe servire un account Xbox: Come ormai ben saprete, alcuni giochi Xbox sono arrivati o stanno per arrivare anche su PlayStation e uno di questi è Sea of Thieves. In attesa del debutto del titolo Rare su PS5, Sony ha già creato ...everyeye

Skull and Bones questa non è una recensione: Skull and Bones questa non è una recensione ma una speranza per il futuro dei quadrupla A come questo, che ha i pirati che non nuotano. Scopri ora ...gamesource