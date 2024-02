Regionali Sardegna | affluenza delle 19 al 44 | 1% | lieve aumento su 2019

(Di lunedì 26 febbraio 2024)al 44,1% per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio Regionale della.Alle 19 di oggi hanno votato 637.851 elettori su 1.447.753 aventi diritto. Nelle elezionidelalla stessa ora avevano votato 636.870 su 1.470.401 aventi diritto al voto (43,31 %). Nelle elezionidel 2014, invece, avevano votato 607.246 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (41,02%).

