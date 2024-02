Probabili formazioni Empoli-Cagliari | ventisettesima giornata Serie A 2023 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La partita andrà in scena domenica 3 marzo alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La formazione toscana, dopo aver recuperato diversi punti, vuole provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione conquistando un altro successo tra le mura amiche. La compagine rossoblù, dal suo canto, ha intenzione di tentare il colpaccio esterno per alimentare le proprie speranze di salvezza. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Claudio Ranieri. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Ecco i ...

Foggia – Crotone: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Foggia - Crotone di Lunedì 26 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28° giornata di Serie C - Girone C ...calciomagazine

Juve Stabia – Turris: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Juve Stabia-Turris di lunedì 26 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C ...calciomagazine

Roma-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, Probabili formazioni: I giallorossi vogliono restare in scia al quarto posto, i granata devono riscattare il ko contro la Lazio. De Rossi pensa al ritorno di Smalling, Juric ...repubblica