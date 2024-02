Nuovo Ep per il progetto AnnoZzero

(Di lunedì 26 febbraio 2024) MILANO – Maria Grazia Bozzini (per tutti La Bozz) ed Elena Borile condividono la passione per la musica dal 2002 e sono anche una coppia nella vita; il 18 gennaio 2002 il primo singolo come Double-B intitolato “Volerò” ha portato molta fortuna nella vita musicale del duo. Nel 2005 l’incontro con Gianmario De Maria, loro procuratore legale, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Coez e Frah Quintale in tour insieme nel 2024 Takagi & Ketra: “Everyday” è disco di platino Matthew Lee presenta il suo speciale regalo di Natale: il 45 giri digitale “My Christmas Songs” Paola e Chiara: esce ilsingolo “Solo mai” Michele Bravi: il 5 gennaio esce “Per me sei importante” “Ossigeno-Emmó vulesse chiagnere”,per il cantautore Antonio ...

MILANO – Maria Grazia Bozzini (per tutti La Bozz) ed Elena Borile condividono la passione per la musica dal 2002 e sono anche una coppia nella vita; il 18 ... (lopinionista)

MILANO – Maria Grazia Bozzini (per tutti La Bozz) ed Elena Borile condividono la passione per la musica dal 2002 e sono anche una coppia nella vita; il 18 ... (lopinionista)

In Spagna, Cepsa investe $1.2 miliardi sui biocombustibili: In Spagna nasce un Nuovo progetto voluto dalla multinazionale Cepsa, che vedrà un investimento di $1.2 miliardi per realizzare un grande impianto dedicato alla produzione di biocombustibili di seconda ...tradingonline

Lavoro agile e welfare, così si aggiorna il contratto degli studi: Il contratto degli studi professionali si adatta alle nuove spinte del mercato del lavoro: largo al welfare e al lavoro agile, più flessibilità per il rinnovo dei contratti a termine, più tutele per ...ntplusfisco.ilsole24ore

Sant' Antioco. Paese in lutto per la scomparsa del dottor Luciano Ibba. Medico insigne e amante di sport e di musica: Per diversi anni è stato anche medico di fabbrica alla Sardamag ... ricordata nel tempo e già in molti auspicano gli possa essere intitolato il costruendo Nuovo teatro e sala polifunzionale.tentazionidellapenna